60 никому не нужных албанцев отчаянно бунтуют в нейтральной зоне

02.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Несколько десятков граждан Албании перекрыли дорогу для фур возле греческого погранперехода Какавия из-за того, что родная страна не желает впускать их.

Об этом сообщили албанские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Около 60 албанских граждан, преимущественно молодых мужчин, оказались заблокированы в нейтральной зоне между границами Албании и Греции, где они работали. Однако албанские власти не пускают их домой, поскольку Тирана закрыла границы на карантин, а Греция не впускает назад, поскольку ввела ограничение на пересечение границы иностранными гражданами.

«Я мог бы понять правительство Албании, которое не смогло бы репатриировать албанцев, находящихся в Азии или Африке, но я не представляю, что может помешать пересечению границы нашими гражданами, – прокомментировал ситуацию лидер оппозиционной партии «Решение» (Zgjidhja) Кочо Кокедима. – Нет законов, иных нормативных актов и оснований для того, чтобы албанские граждане были брошены на чужой земле. Их следует немедленно допустить на землю Албании и поместить в карантин на 14 дней. Оставлять их на произвол судьбы – это преступление!».

Кочо Кокедима

Что характерно, крупнейшие политические силы Албании – узурпировавшие власть в стране – Социалистическая партия нынешнего премьера Эди Рамы и оппозиционная Демократическая партия – пока никак не прокомментировали этот позорный инцидент.

Брошенные без пищи, воды, крыши над головой и медицинской помощи албанцы в отчаянии перекрыли доступ к таможенному переходу фурам и прочему автотранспорту, надеясь тем самым привлечь внимание к своему положению.