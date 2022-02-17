«Затишье перед бурей»: Пушилин о ситуации на линии соприкосновения

Новости Украины

Украина продолжает увеличивать количество военнослужащих и техники на границе с республиками Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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У него поинтересовались, можно ли рассчитывать на защиту ДНР российской армией, если президент России отреагирует на принятое Госдумой обращение и признает республики.

«Если республики Донбасса будут признаны Россией, то далеко не факт, что Киев пойдет на такой уже точно отчаянный шаг и будет пытаться уничтожать гражданское население республик. Я напомню про больше чем 800 уже тысяч граждан России, которые проживают на территории Донбасса. Я не уверен, что Зеленский все же предпримет такой убийственный для себя и для Украины шаг. Я уверен, что и мы, и Россия будем исходить из того, как будет развиваться ситуация», – сказал Пушилин в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой».

По его данным, цифра украинских силовиков на линии соприкосновения увеличилась до 150 тысяч человек личного состава.

«Техники, действительно, много. Но что удивительно, активных боевых действий пока нет. Есть какие-то отдельные обстрелы, провокации. Мы это расцениваем как затишье перед бурей. Потому что количество личного состава и оружия, инструкторов западных, оно просто зашкаливает. Такого не было никогда. А вот в свете последних возможных решений [о признании ЛДНР] ситуация может кардинально поменяться. Просто могут откровенно побояться, обоснованно, я бы сказал», – резюмировал Пушилин.