«Заткните бандеровскую сволочь!» – на российском ток-шоу разразился скандал
В эфире телеканала «Россия-1» возникла перепалка между заведующим кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным и украинским политологом Вадимом Трюханом.
Инцидент произошел в ходе обсуждения договора о ликвидации РСМД, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Украинский гость начал перебивать российского эксперта, пытавшегося объяснить разницу терминов «правопреемник» и «продолжатель» в рамках договора между СССР, а впоследствии Россией, и США об РСМД.
В ответ Николай Платошкин обратился к ведущему с просьбой «заткнуть бандеровскую сволочь», после чего предложил возмущенному Вадиму Трюхану «обидеться и уйти».
«Когда он у вас в студии, меня не зовите. Больше никогда с ним не буду ни о чем говорить», – заявил украинский гость, прекратив при этом перебивать российского эксперта.
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что украинского политолога Максима Яли выгнали из студии во время передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Метки: Вадим Трюхан, ДРСМД, Николай Платошкин
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