06.02.2019, Москва, Владимир Гладков

В эфире телеканала «Россия-1» возникла перепалка между заведующим кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным и украинским политологом Вадимом Трюханом.

Инцидент произошел в ходе обсуждения договора о ликвидации РСМД, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский гость начал перебивать российского эксперта, пытавшегося объяснить разницу терминов «правопреемник» и «продолжатель» в рамках договора между СССР, а впоследствии Россией, и США об РСМД.

В ответ Николай Платошкин обратился к ведущему с просьбой «заткнуть бандеровскую сволочь», после чего предложил возмущенному Вадиму Трюхану «обидеться и уйти».

«Когда он у вас в студии, меня не зовите. Больше никогда с ним не буду ни о чем говорить», – заявил украинский гость, прекратив при этом перебивать российского эксперта.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что украинского политолога Максима Яли выгнали из студии во время передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».