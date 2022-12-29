Заткнуть или проглотить? Как поступить с аплодирующими ахеджаковым…

Свежий скандал вокруг гастролирующего по России спектакля «Мой внук Вениамин» с участием осуждающей СВО проукраинки Лии Ахеджаковой, на которую ополчились патриоты за ее высказывания о том, что ей «стыдно за свою страну», совпал с новой волной дискуссии об отношении к покинувшим страну после 24 февраля по политическим мотивам гражданам.

И если раньше «уезжанцев» просто стыдили и клеймили, то нынче градус осуждения вышел на качественно новый уровень – этих людей предлагают всячески ущемлять в правах – вплоть до лишения российского гражданства. В подобных инициативах наперебой соревнуются думские политики, патриотические блогеры, известные тележурналисты, деятели культуры из консервативного лагеря.

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Так, сенатор Клишас высказался о необходимости ударить по беглецам рублем, «сделав нахождение за границей менее комфортным», а крымский сенатор Цеков пошел еще дальше, выступив за конфискацию имущества релокантов в пользу мобилизованных в армию. Глава Госдумы Володин считает уехавших «предателями» и предлагает ввести для них повышенные налоговые ставки.

Об этом же заявил СМИ и глава думского комитета Ярослав Нилов, анонсировавшицй внесение в нижнюю палату законопроекта то запрете удаленной работы из-за рубежа для ряда профессий (как полагают, речь идет об айтишниках). Коллеги Нилова предлагают обсудить с работодателями введение других ограничений для россиян, работающих из-за границы.

На самом деле оба разговора – и вокруг Ахеджаковой и вокруг релокантов – это разговор об одном и том же только под разными углами зрения.

Дело в том, что опросы фиксируют примерное ценностное единство тех, кто уехал с теми, кто по разным причинам не смог или не захотел этого делать, но не скрывает своего скептического отношения к происходящему.

В общественно-политическом смысле большинство этих людей объединяет критическое отношение к СВО и к украинской политике власти в целом и готовность поддержать мир с Украиной на любых условиях. Далеко не всегда подобные взгляды у людей выражены как-то заостренно-радикально и в форме пресловутой «дискредитации ВС РФ» или прямой госизмены.

Чаще всего это стихийное неприятие того, какой Россия стала, вступив в войну на Украине и какой она может стать, продолжив эту войну и внутренне изменившись в ходе борьбы за свою победу.

Опять же опросы – неважно, проводит их лояльный ВЦИОМ или иноагенты из «Левады» – стабильно фиксируют этот общественный раскол: от половины до двух третей россиян поддерживают то что происходит, а от пятой части до четверти граждан в той или иной форме не одобряют.

Тут важно понимать, что именно указанные цифры придают идущей дискуссии такой пафос и значение. Если бы речь шла о какой- то незначительной кучке маргинальных отщепенцев, их мнением, в конце концов, можно было бы и пренебречь. Однако мы имеем дело с социологически значимыми величинами, которые просто нельзя вывести за скобки, сделав вид, что этих людей нет.

Да, их меньшинство, но в масштабах страны – это все равно миллионы. И именно они делают аншлаги Ахеджаковой и раскупают дорогие билеты на концерты других звезд эстрады и шоубиза с либеральными симпатиями. Лишь ничтожная часть этих людей устраивает «антивоенные» или проукраинские пикеты, однако все они им в той или иной форме пассивно сочувствуют и ждут «когда же все это закончится».

Но еще больше тех, кто просто ворчит. Но одно дело ворчание «на короткую дистанцию», когда скорая победа в войне спишет все. Но это ворчание нарастает и становится все заметнее по мере затягивания СВО.

И вот уже опросы ФОМ фиксируют уверенность 57% населения, что 2022 год был хуже, чем 2021. Уровень тревожности россиян всего за 10 месяцев вырос в два с половиной раза. При этом все меньше людей верит в то, что перемены к лучшему не за горами. Запас прочности общества еще не исчерпан, но надолго ли его хватит, если ничего не менять?

И да, предвосхищая уже готовые появиться вопросы. Так вышло, что этот раскол проходит в том числе и по социально-классовой линии. Речь идет в немалой степени об образованных и обеспеченных (часто выше среднего) горожанах, жителях обеих столиц и городов-миллионников типа Ебурга.

Так что критикуя Пугачеву с Ургантом или Ахеджакову с Шевчуком, не стоит забывать о том, что куда важнее не те, кто стоит на сцене, претендуя на роль выразителей и властителей дум, а те, кто сидят в зрительном зале, поддерживают, аплодируют и так сказать «болеют душой».

Вы удивитесь, узнав, сколько среди этих людей тех, кто принимает решения на региональном или федеральном уровне, членов их семей, крупных и не очень предпринимателей и чиновников, разного уровня депутатов с семьями, а также тех, кто трудится в информационно-интеллектуальной и экспертной обслуге российской элиты.

Это именно те, кто безболезненно может себе позволить выложить половину месячной зарплаты педагога в российской глубинке за билеты на спектакль с участием Ахеджаковой «для себя, для жены и для Тотоши» в то время когда другие их соотечественники скидываются последним на покупку дронов или маскировочных сеток для военных.

Теперь вопрос: что делать со всеми этими людьми. Дело в том, что само их наличие в стране в товарных количествах – это уже серьезная проблема. И дело даже не в опасениях что все они в один прекрасный момент выйдут на Болотную площадь кого-нибудь свергать. Это как раз один из наименее реальных вариантов. Если до такого и дойдет, то «свергать» будут не они, а как и на Украине в 2013/2014 годах наиболее обездоленные и люмпенизированные жители глубинки. Те, по кому война с ее тяготами ударит больнее всего.

Наши же герои будут создавать информационный фон солидарности и всеобщей вовлеченности в соцсетях и СМИ. Символизируя собой «всенародность» протеста.

Проблема именно в том, что в стране образовалось две все больше расходящихся друг с другом параллельных реальности. В одной все консолидировались ради победы над Украиной, в другой же есть ненулевой риск получить по морде за военную форму или стать нерукопожатым в профессиональной тусовке (привет, рекламщики Питера!) за публичное одобрение СВО. Рядом с нами живут миллионы людей, не разделяющих пафоса телеграм-патриотов.

Строго говоря есть два пути решения данной проблемы. Первый подсказывает социально близкая к фрондирующей среде Ксения Собчак, резонно отмечая:

«Почему бы просто не признать, что внутри страны есть люди, которые разделяют взгляды Лии Меджидовны? Ну, даже, допустим, таких людей меньше, чем z-патриотов. Но есть часть общества, пусть даже небольшая (хотя лично я верю, что довольно солидная), которая любит Россию, никого не «предает», но не считает СВО правильной. Почему этих людей пытаются заткнуть? Почему у них нет представителей во власти? Почему, в конце концов, за них решают, что на спектакль ходить нельзя? И главное, почему все делают вид, что этих людей не существует? Что это дает? Почему вы, военкоры, коллективная Маргарита Симоньян, депутаты Брыкины и прочие, и прочие, не хотите наладить диалог с этой частью общества?».

Проблема тут в том, что на этом пути демонстрируемая ныне официальной пропагандой видимость всеобщей консолидации вокруг флага быстро превратится в тыкву – как сказочная карета Золушки из известной сказки. Это ж придется признать, что значительный сегмент общества не разделяет пафос патриотичных военкоров из Телеграма и вообще «за мир с Украиной». И более того – мнение этих людей надо учитывать и с ними считаться.

Впрочем, во многом их мнение учитывают именно сейчас. И именно этим обстоятельством объясняется наблюдаемый нами нерешительный тянитолкай во власти, когда одной рукой мы воюем, а другой – «условно говоря «рыбу заворачиваем».

Если бы у ахеджаковых не было симпатизантов наверху, поверьте, эти успешные гастроли быстро прекратились бы. Аналогично и с порадовавшей многих патриотов в «телеге» отменой Гайдаровского форума в наступающем году.

Форум-то отменили, но экономическая политика государства в целом осталась та же – по лекалам и заветам усопшего Егора Тимуровича, воплощаемым в жизнь многочисленными выпускниками РАНХиГиса и ВШЭ, находящимися на своих прежних постах – от ЦБ до самой захудалой экспертной конторы при каком-нибудь из региональных министерств.

И даже Кудрин, уйдя из Счетной палаты, перешел не под следствие, а в топы Яндекса, и теперь будет рулить российской «бигдатой».

Есть и второй вариант решения проблемы внутренних и внешних политрелокантов. Несогласную часть общества можно заткнуть по украинской методе.

Новое издание опричнины, жесткие зачистки разнообразных авгиевых конюшен, которые не трогали все последние четверть века, кадровое очищение сверху вниз – с одновременным запуском реальных социальных лифтов для инициативных и амбициозных патриотов- тех, которые идейные, а не за зарплату, как в приснопамятных сурковских «молодежках».

Но этот путь также чреват. Подразумеваемый им отказ от имитационной модели, переход от «понарошку» к «всерьез» с гарантией отодвинет от корыта тех, кто привык считать его своей наследной вотчиной и уже расписал в наследство детям и внукам на 200 лет вперед.

О так лелеемой начальством последние десятилетия стабильности придется забыть. Вернее, она сменится стабильностью 1937 года, когда «не справился – в расход».

С другой стороны, попытки и дальше имитировать стабильность там, где ее давно нет, приведут к тому, к чему обычно приводит запущенный в лечении загноившийся зуб. Вырывать придется с корнем. И хорошо, если с анестезией.