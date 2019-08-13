«Затрахали уже этими татарами» – киевский писатель

13.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Осевшие в Киеве меджлисовцы выглядят фриками, когда заявляют о своем праве выступать от имени всех крымских татар

Об этом в своем блоге пишет киевский писатель и пиарщик Игорь Лесев, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он обратил внимание, что в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию одной из главных тем стал вопрос крымских татар.

«Не хочу показаться ксенофобом, но реально уже затрахали этими татарами. Крым – это не только крымские татары. Их там абсолютное меньшинство. А те, кто представляют крымских татар от имени Украины, мягко говоря, у самих крымских татар (которые крымские, а не киевские) имеют статус фриков. Ну это все равно как украинская диаспора болгар представляла бы всех болгар планеты от своего имени», – подчеркнул Лесев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ходе своего визита в Турцию Зеленский заявил о якобы преследованиях крымских татар в Крыму и пообещал вместе с президентом Турции Эрдоганом отрывать полуостров от России.