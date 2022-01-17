Затулин: Казахстан и Украина движутся в одном направлении

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Новости Украины

В Казахстане казахский язык еще менее популярен, чем украинский на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

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Издание обратило внимание, что в Казахстане новым министром назначали откровенного русофоба и поинтересовалось, не пойдет ли эта страна теперь по украинскому пути.

«А они двигаются в том же направлении! Только другими темпами и другим образом», – сказал Затулин.

Он говорит, что в Казахстане на протяжении всего независимого периода постепенно ограничивается возможность употребления русского языка, на котором также огромное число казахов.

«Да, и казахский язык еще менее популярен в Казахстане, чем, скажем, украинский на Украине. И чтобы его внедрить повсеместно, требуются еще бОльшие усилия», – отмечает политик.

По его словам, перевод казахского языка с кириллицы на латиницу нужен местным властям, чтобы создать сложности для употребления русского языка.

«И отучить казахов вообще от кириллицы, отучить их от понимания букв на кириллице. И это определенная тенденция в развитии Казахстана. Эти процессы надо видеть и стараться на них повлиять в обратную сторону», – резюмировал Затулин.