Затулин: Казахстан и Украина движутся в одном направлении

17.01.2022  11:36 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, дискриминация, Казахстан, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В Казахстане казахский язык еще менее популярен, чем украинский на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

В Казахстане казахский язык еще менее популярен, чем украинский на Украине. Об этом, передает...

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Издание обратило внимание, что в Казахстане новым министром назначали откровенного русофоба и поинтересовалось, не пойдет ли эта страна теперь по украинскому пути.

«А они двигаются в том же направлении! Только другими темпами и другим образом», – сказал Затулин.

Он говорит, что в Казахстане на протяжении всего независимого периода постепенно ограничивается возможность употребления русского языка, на котором также огромное число казахов.

«Да, и казахский язык еще менее популярен в Казахстане, чем, скажем, украинский на Украине. И чтобы его внедрить повсеместно, требуются еще бОльшие усилия», – отмечает политик.

По его словам, перевод казахского языка с кириллицы на латиницу нужен местным властям, чтобы создать сложности для употребления русского языка.

«И отучить казахов вообще от кириллицы, отучить их от понимания букв на кириллице. И это определенная тенденция в развитии Казахстана. Эти процессы надо видеть и стараться на них повлиять в обратную сторону», – резюмировал Затулин.

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