Затулин настаивает на включении русских и соотечественников в Конституцию

13.02.2020, Москва, Олег Кравцов

В Конституции Российской Федерации следует закрепить упоминание о русском народе.

Такое мнение на страницах «Московского комсомольца» высказывает депутат Государственной думы Константин Затулин.

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Он сообщил, что предложил Рабочей группе по изменению Основного закона внести в начало преамбулы Конституции РФ вместо прежней новую формулировку: «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле (далее по тексту)… принимаем Конституцию Российской Федерации».

При этом политик отмечает, что его позицию подвергли критике либералы из «Солидарности», в своих комментариях предположившие, что «депутату попросту нечем гордиться помимо своей национальности».

«Я горжусь своей национальностью и предлагаю всем здоровым людям делать то же самое, к какой бы национальности они ни принадлежали, не за счет и не в ущерб другим. Дальше идти некуда. Я, конечно, никогда не пойму, как живут в России люди, считающие само упоминание о русских в Основном законе созданного при их решающем участии государства «смертельной обидой». Как приличные с виду люди упражняются в «Снобе» в призывах к власти обуздать «поднятый со дна общественный ил в виде русских националистов». Впрочем, они убеждены, что поправка не будет принята. Я тоже не могу быть в этом уверен: мы слишком долго в теории и праве шли в другом направлении.

Возвращение Крыма показало, что у нашей власти хватает решимости и воли, когда дело доходит до практических действий. Но перед всеми выбор — либо опереться на запутавшихся и поющих с русофобского голоса, либо вдохновить терпеливый русский народ своим пониманием исторической правды и справедливости. Как это сделал Сталин в 1945 году», – напоминает политик.

По его словам, в противном случае «казаки, поморы и другие пассионарные группы внутри русского народа будут идти по пути обособления, чтобы обрести право на признание отдельным народом», территорию и др.».

Кроме того, Затулин внес еще одну предложение – о включении в преамбулу Конституции следующих слов: «Сохраняя и упрочивая связи Российской Федерации с соотечественниками, проживающими за рубежом, поддерживая и защищая их культурную самобытность».

Депутат отмечает, что за пределами России, по разным оценкам, сегодня проживают от 25 до 35 миллионов человек, выходцев из Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, а также их потомков по прямой восходящей линии, по своему происхождению относящимся к народам, исторически проживающим на территории современной Российской Федерации.

«Это и есть наши соотечественники за рубежом — люди, в большинстве своем говорящие и думающие на русском языке, считающие родной русскую культуру и поддерживающие связи с Россией. Это — большой Русский мир, который с заинтересованностью следит и сопереживает событиям, происходящим на исторической родине, и, конечно, ждет, что в новом тексте Конституции России найдется место российским соотечественникам как неотъемлемой части российской истории, фактору в ее современной жизни.

Обе мои поправки, очевидно, взаимосвязаны. Хотя, конечно, будут обсуждаться и приниматься отдельно. Остается узнать, какой непоправимый урон нанес я народам России и ее международному положению, предложив признать в Конституции необходимость сохранения неразрывной связи Российской Федерации с ее соотечественниками, зачастую не по своей воле оказавшимися за рубежом», – резюмирует Затулин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ.