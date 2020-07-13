Затулин обещает, что демонтированный памятник в Сочи переустановят в «надлежащем месте»

13.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Демонтированный накануне после протестов черкесской общины памятник форту Святого Духа в Сочи будет переустановлен заново «со всем уважением к нашим историческим предкам – русским и черкесам».

Об этом говорится в заявлении депутата Госдумы от Сочинского округа Константина Затулина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Затулина, резонанс, который вызвал демонтаж Памятника русским воинам, является «поиском сенсации, которой не должно быть». В свою очередь депутат попросил всех «успокоиться» и понять, что «нет сомнений ни в подвигах русских солдат, ни в мужестве кавказских народов».

«В Адлерском районе города Сочи в начале лета был установлен, а затем временно снят Памятный знак, посвященный гарнизону форта Святого Духа 1837 года – укреплению российской Черноморской береговой линии, ставшему предтечей современного Адлера, – рассказал народный избранник. – Должен признать, что по известным причинам, установка памятника прошла мимо моего внимания. Как, впрочем, и многих других сочинцев, озабоченных в начале летнего курортного сезона совсем другими проблемами.

Инициаторы – адлерские депутаты Городского Собрания, торопились осуществить свой замысел, который, конечно, носил вполне объяснимый и сугубо патриотический, краеведческий характер. Но, как иногда бывает, «что-то пошло не так». Устроители, как теперь выясняется, проигнорировали мнение Топонимической комиссии, возразившей против установки Памятного знака на месте, где форта никогда не было».

По вышеназванной причине, по информации Константина Затулина, скромный памятник форту превратился в «Монумент подвигу русских солдат в Кавказской войне».

«И реакция со стороны пусть немногочисленных, но активных представителей черкесской общины Сочи не замедлила последовать, – прокомментировал ситуацию эксперт. – Не хочу цитировать ставшие мне теперь известными очень субъективные и эмоциональные возражения, которые, как водится, стали немедленно тиражироваться. Памятник был снят, что, в свою очередь, вызвало поток субъективных и эмоциональных возражений (и соображений) с другой стороны».

Константин Затулин убежден, что память военных поселений времен Кавказской войны – Святого Духа, Александрии, Даховского, Навагинского и других, положивших начало городу Сочи, может и должна быть увековечена, как и память убыхских и шапсугских аулов, закрепившаяся в Сочинской топонимике.

«Нет ни повода, ни основания проводить аналогии между Россией и США, черкесами и американскими неграми, лично меня такие сравнения оскорбляют. Памятник форту Святого Духа будет установлен в надлежащем месте, со всем уважением к нашим историческим предкам – русским и черкесам. Именно это и было целью Администрации нашего города, которая не вправе игнорировать попытки столкнуть и разделить его население», – добавил депутат.