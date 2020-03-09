Затулин предупредил, что у РФ может лопнуть терпение в вопросе признания ЛДНР

09.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Заявления президента Украины Зеленского, что в случае отсутствия прогресса по Донбассу Минские договорённости могут быть пересмотрены – игра на западную публику и подтверждение за собой курса своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский говорит, что год отводит всему миру, себе, России и так далее на то, чтобы решить вопрос по Донбассу. При этом он играет в старую игру, представляя дело так, как если бы мы являлись стороной Минских соглашений и мы их не выполняли, а он в роли не терпящего отлагательств человека требует этого выполнения. Всё ровно наоборот, как мы знаем. Мы не являемся стороной, а Минские соглашения тормозятся именно потому, что Украина не собирается их выполнять и публично об этом рассказывает.

Почему он обрёл такую вольность и почему западному изданию? Да потому что Запад в этом случае тоже подыгрывает Украине и делает вид, что действительно сколько бы они не выполняли Минские соглашения, а нас упрекают в том, что всё дело тормозится из-за нас», – заявил Затулин.

«А что произойдёт через год? На что намекает Зеленский? Надо так понимать, что если он не добьётся мирного решения, то будет военное. Позвольте усомниться. Про Зеленского можно многое говорить, но не думаю, что он совсем выжил из ума, не понимая, кто за него голосовал и за что. Это просто самоубийственно для Зеленского ставить на войну. Значит он ставит на провокации и втягивание Запада, ничем не отличаясь от Порошенко.

Именно Зеленский в Париже отказался разводить войска по всему периметру, это означает зарезервировал за Украиной в любой момент возможность повторять обстрелы, устраивать провокации. Вот и вся стратегия, которая на стратегию явно не тянет. А то, что касается военных успехов Украины, то он может поинтересоваться у своего предшественника. Никто, даже сама Украина в военные силы свои не верит», – отметил депутат.

По его словам, на Украине по-прежнему нет людей, которые способны вывести страну на какое-то реальное решение.

«Из этого следует, что ничего, кроме как заморозки этого конфликта, к которой мы можем прийти, не произойдёт. Будет просто ещё одно Приднестровье, только на границе с РФ. До тех пор, пока у нас не лопнет терпение, и мы не решим вопрос о признании ДНР и ЛНР», – добавил Константин Затулин.