Заукраинец Зубков избежал тюремного срока

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верховный Суд Крыма отменил приговор Белогорского районного суда, отправившего владельца парка львов «Тайган» заукраинца Олега Зубкова в колонию.

На 2 года и 3 месяца хозяин двух самых крупных зоопарков Крыма загремел после скандала с травмой большого пальца годовалого малыша, которого, со слов матери, укусил тигр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Адвокаты обжаловали приговор Белогорского райсуда, и апелляционная жалоба была удовлетворена. Дело вернется в суд первой инстанции на новое судебное разбирательство.

Олег Зубков освобожден из-под стражи, и ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, директора парка львов «Тайган» Белогорский райсуд приговорил к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее Зубков заявил о том, что крымский парк львов «Тайган» и ялтинский зоопарк «Сказка» появились лишь благодаря тому, что в свое время полуостров входил в состав Украины.

В эфире меджлисовского телеканала ATR заявил, что скучает «за Украиной» и считает годовщину референдума о воссоединении Крыма с Россией «грустной датой».

В третью годовщину появления «Вежливых людей» в Крыму, Зубков опубликовал заявление в блоге, где пишет, что лучше бы полуостров оставался в составе Украины.

В украинский период Зубков активно поддерживал лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, назвав в ее честь белую тигрицу «Тигрюлю».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал Зубкова «проукраинским персонажем».