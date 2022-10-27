Заукраинец Зубков избежал тюремного срока
Верховный Суд Крыма отменил приговор Белогорского районного суда, отправившего владельца парка львов «Тайган» заукраинца Олега Зубкова в колонию.
На 2 года и 3 месяца хозяин двух самых крупных зоопарков Крыма загремел после скандала с травмой большого пальца годовалого малыша, которого, со слов матери, укусил тигр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Адвокаты обжаловали приговор Белогорского райсуда, и апелляционная жалоба была удовлетворена. Дело вернется в суд первой инстанции на новое судебное разбирательство.
Олег Зубков освобожден из-под стражи, и ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, директора парка львов «Тайган» Белогорский райсуд приговорил к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее Зубков заявил о том, что крымский парк львов «Тайган» и ялтинский зоопарк «Сказка» появились лишь благодаря тому, что в свое время полуостров входил в состав Украины.
В эфире меджлисовского телеканала ATR заявил, что скучает «за Украиной» и считает годовщину референдума о воссоединении Крыма с Россией «грустной датой».
В третью годовщину появления «Вежливых людей» в Крыму, Зубков опубликовал заявление в блоге, где пишет, что лучше бы полуостров оставался в составе Украины.
В украинский период Зубков активно поддерживал лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, назвав в ее честь белую тигрицу «Тигрюлю».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал Зубкова «проукраинским персонажем».
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