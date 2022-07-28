Заукраинца Зубкова приговорили, но не за очернение российского Крыма

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Новости Украины

Директора парка львов «Тайган» в Крыму суд приговорил к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Таким образом суд признал Олега Зубкова виновным в том, что молодая мать поднесла годовалого малыша к вольеру с тиграми, в результате чего ребенок остался без пальца, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свое решение Белогорский райсуд огласил сегодня. Зубкова, как учредителя и директора общества с ограниченной ответственностью «Ялтинский зоопарк Сказка», филиалом которого является «Тайган», обвиняли по п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ.

«Как установлено в судебном заседании, подсудимый, являясь директором «Парка львов «Тайган», оказывал услугу по демонстрации диких хищных животных посетителям с установленными отжимными барьерами к вольерам на небезопасном расстоянии, чем создал реальную угрозу жизни и здоровью посетителям парка», – говорится в сообщении суда.

В сентябре 2021 года при посещении парка жительница Краснодарского края решила поднести своего годовалого ребенка к вольеру с тиграми. Она перелезла через ограждающий барьер, и поднесла малыша ближе к сетке вольера. В этот момент один из тигров поймал ручку ребенка когтем и укусил за палец.

По мнению следствия, причиной инцидента стало то, что отжимной барьер не соответствовал нормам действующего законодательства РФ, не обеспечивал безопасное расстояние, в связи с чем, посетители оказались в непосредственной близости к вольеру с хищниками.

Суд признал Зубкова виновным, назначил ему наказания в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 255 тысяч рублей, а также с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должность директора своих предприятий.

Также с подсудимого в пользу малолетнего потерпевшего была взыскана компенсация морального вреда в размере 616 тысяч рублей.

Белогорский суд ранее уже рассматривал дело об оказании в «Тайгане» услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В 2018 году во время фотосессии со львами хищник укусил за руку нетрезвую посетительницу, за что владельца сафари-парка отправили в СИЗО, а после оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Параллельно в «Тайгане» прошли проверки налоговой, ветеринарной, природоохранных служб и пр. По этому поводу Зубков не раз публично высказывал свое недовольство, сравнивая действия проверяющих то с карателями, то публично выражая сомнения в целесообразности перехода Крыма в РФ. В Госсовете Крыма по этому поводу собрали отдельное совещание, куда пригласили Зубкова, заведомо зная, что он находится в Москве на заседании в Минэкономразвития РФ.

Там владельца зоопарков поддержали и выдали план действий для местной власти, чтобы урегулировать спорные моменты в деятельности «Тайгана» и «Сказки», привести их к требованиям российского законодательства и «прекратить травлю бизнесмена». Однако в публичную плоскость этот план не попал – его рассмотрели на совещании в Совмине, после чего Зубков оказался в СИЗО.