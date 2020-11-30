Завербован с потрохами: в Киеве объявили Кравчука «агентом Кремля»

30.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Первый президент Украины Леонид Кравчук является агентом Кремля, который продался КГБ ещё в молодости.

Об этом в эфире YouTube-канала «Даниленко» заявил аксакал украинского националистического движения Степан Хмара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из Москвы пришла рекомендация на Кравчука, потому что там сидят серьёзные аналитики и очевидно, что Кравчук был завербован КГБ.

Если парень из Ровненской области сделал такую партийную карьеру и стал первым идеологом в филиале ЦК КПСС на Украине, такое доверие могли дать только из КГБ, что на этого человека можно положиться», – отметил он.

Также украинский националист подчеркнул, что подписанное Кравчуком Беловежское соглашение – предательство.

«Кравчук делал всё и всегда стоял на коленях перед Москвой. Через неделю он побежал в Беловежскую пущу, почитайте это соглашение, мне хочется плакать, когда некоторые украинские журналисты говорят, что он развалил СССР.

Почитайте, какие документы он подписал в Беловежской пуще. Эти документы хуже, чем Новоогарёвский договор про обновление Советского Союза», – заключил Хмара.

Напомним, ранее Геннадий Москаль заявил, что бывший высокий функционер КПСС Леонид Кравчук не может заниматься Минскими переговорами, потому что в любой момент может продаться ФСБ.