Завершается строительство тоннеля на последнем участке трассы «Таврида» в Крыму

05.06.2022  06:56 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, Строительство, Транспорт


Тоннель на Ялтинском кольце 8 этапа трассы «Таврида» в Севастополе откроют в первых числах июля. Подрядчик делает все возможное, чтобы запустить рабочее движение по одной полосе в обе стороны к началу высокого курортного сезона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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С понедельника 6 июня меняется схема движения транспорта, который двигается со стороны Инкермана в Ялту. До 20 июня будет перекрыт разворот по направлению Симферополь-Ялта, проезд в Ялту будет доступен через Балаклавскую развязку. Уже к концу июня в рамках строительства двухуровневой развязки тоннельного типа на Ялтинском кольце откроют движение транспорта.

«Крайняя дата запуска – первые числа июля», – заверил директор департамента транспорта и развития дорожной транспортной инфраструктуры правительства Севастополя Павел Йено.

Для выезда из Севастополя в сторону Ялты или съезда от Сапун-горы к кольцу, как и прежде, придется пользоваться временной объездной дорогой.

Контракт на последний, 8-й этап трассы «Таврида» (считающийся одним из самых сложных из-за рельефа на подъезде к Севастополю) заключили в июне 2020 года с АО «ВАД», которое построило предыдущие 7 этапов.

По проекту в финальную часть вошла дорога «Севастополь – Инкерман», путепроводы, мосты и две развязки, в том числе вместо Ялтинского кольца на выезде из Севастополя.

Работы разделили на две очереди. Первая – реконструкция автомобильной дороги на Инкерман с переездами через железнодорожные пути. Вторая – строительство транспортной развязки «Ялтинское кольцо».

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