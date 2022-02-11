«Завещание Жириновского»: политолог рассказал о дальнейшей судьбе ЛДПР

В случае смерти заболевшего (несмотря на восемь прививок) ковидом лидера ЛДПР Владимира Жириновского, партии могут предложить коллегиальное управление.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил московский политолог и политтехнолог Константин Калачев.

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«Сама ситуация с госпитализацией Жириновского не выстрелила бы так, если бы он не был 8 раз вакцинирован – для широкой публики это уже тема. А что касается молчания партийцев – всё очень просто. Партия лидерская, решения в ней принимаются единолично, сегодня ты в фаворе, а завтра в опале, сегодня ты депутат, а завтра никто… А вождь – как Кащей Бессмертный: кажется, что он вечный. Выйдет из больницы, посмотрит, кто что говорил – и всех накажет. Я хорошо помню ЛДПР начала 90-х годов: из тех людей, которые были тогда вокруг Жириновского, никого не осталось. Так что, не дай бог, раньше времени высунешься в качестве возможного преемника! Все боятся фальстарта. Лучше промолчать…», – сказал Калачев «Московскому комсомольцу.

Также он ответил на вопрос, может ли ЛДПР выжить без Жириновского?

«Американский политолог Хантингтон говорил, что партия становится настоящей, когда она переживет своего отца-основателя, своего первого лидера. И в данном случае шансы на это есть. Понятно, что рейтинг Жириновского выше, чем рейтинг его партии. Но у них уже есть сложившийся электорат – это мужчины среднего и старшего возраста, как правило, или служившие в армии, или на зоне отсидевшие, с образованием средним, доходами средними и ниже среднего, критически настроенные к власти, при этом социал-патриоты», – отметил собеседник издания.

По его словам, конкурировать с ЛДПР на социал-патриотическом поле некому.

«А вопрос о замене лично Жириновскому можно решить просто – например, предложить партии коллегиальное руководство и обожествление вождя. «Завещание Жириновского», «заветы Жириновского» и так далее…», – полагает Калачев.

Сообщалось, что скандально известный лидер ЛДПР госпитализирован в тяжелом состоянии с обширным поражением легких. При этом его соратник утверждают, что Жириновский продолжает работать и руководить партией в больнице.

Ранее Жириновский предлагал весьма экстравагантные способы борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Спать в одной кровати мужу и жене — это дурацкая устаревшая традиция. Раньше не было другой кровати, другой комнаты, но сейчас уже у большинства можно две кровати поставить в спальню. А еще лучше покупать две квартиры рядом и ходить друг к другу в гости. И поменьше этих пляжей, дискотек, где сотни людей и зараза свирепствует», – говорил Жириновский.