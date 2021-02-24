Завтра на Донбасс прибывает вторая партия российской вакцины «Спутник»

24.02.2021, Донецк, Михаил Рябов

Новости Украины

Завтра на Донбасс прибывает вторая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Завтра мы ожидаем следующую партию вакцины – порядка 25 тысяч доз. Как я и говорил ранее, до конца года мы планируем вакцинировать то количество населения, которое требуется по расчетам специалистов для выработки коллективного иммунитета. По примерным расчетам, около миллиона человек должны пройти вакцинацию, окончательные цифры дадут специалисты», – рассказал лидер страны.

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Он отметил положительную динамику в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«На сегодняшний день у нас работают уже 24 ковидные базы. Напомню, что в пиковый этап заболеваемости COVID-19 их было 38. Мы продолжаем сокращать их количество, поскольку видны положительные тенденции. В связи с чем сегодня на заседании Штаба по противодействию коронавирусной инфекции мы рассматривали элементы снижения ограничений», – сообщил Пушилин.

Он напомнил, что в ДНР 22 февраля начался второй этап вакцинации.

«Люди, которые получили первый компонент, начали получать второй с 22 февраля. Я среди тех, кто уже сделал вторую прививку. По самочувствию скажу, что если первая прививка у меня прошла вообще незаметно, то вторая – с некоторыми изменениями. Вечером после вакцинации на 3-4 часа у меня незначительно поднялась температура. Тем не менее с утра я уже был на тренировке. Все в порядке», – рассказал глава ДНР.