В ДНР стартует второй этап антиковидной вакцинации

22.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новая партия российской вакцины «Спутник V» поступит в ДНР уже на этой неделе

Об этом сегодня, 22 февраля, во время прохождения второго этапа вакцинации заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что период между первой и второй прививкой прошёл без отклонений, самочувствие было хорошее.

Также Денис Пушилин подчеркнул необходимость формирования коллективного иммунитета для скорейшего возвращения к привычному ритму жизни.

«Республике нужен коллективный иммунитет. Будем сейчас работать в этом направлении. Следующую партию вакцины мы ждем уже на этой неделе. До конца года около миллиона человек мы планируем вакцинировать «Спутник V». Это примерные цифры, их будут рассчитывать специалисты», – сказал глава ДНР и напомнил, что среди первоочередных категорий граждан для прохождения вакцинации – медики, учителя, соцработники и военные.

«В свете того, как разворачивается ситуация на линии фронта, отдельное внимание, особенно сейчас, должно быть уделено военнослужащим», – цитирует Пушилина официальный сайт главы ДНР.

Позже руководитель республики поделился впечатлениями в своём Telegram-канале.

«Быстро пролетел 21 день. Сегодня, как положено, получил вторую дозу «Спутник V». После первой прививки не почувствовал никаких недомоганий, надеюсь, так же будет и на этот раз.

Следующую партию вакцины мы ждем уже на этой неделе. На основании заключений специалистов о необходимом количестве прививок для приобретения коллективного иммунитета, к концу года планируется вакцинировать до миллиона человек», – написал Пушилин.

Отметим, что вакцинация «Спутником V» проводится в два этапа. Кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции в ДНР официально стартовала 1 февраля.

Напомним, ранее украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля буквально заклевали в Верховной раде – даже в Зимбабве уже начали вакцинацию, в то время как на Украине снова перенесли начало кампании.