Завтра – похороны российского защитника ЛНР, насмерть забитого во львовской тюрьме
Гроб с телом военнопленного россиянина Валерия Иванова, забитого до смерти во львовской тюрьме, пересёк украинско-белорусскую границу, затем и белорусско-российскую и сейчас уже находится на территории России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом “ПолитНавигатору” сообщил один из представителей ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.
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Тело бойца Народной милиции ЛНР Валерия Иванова убитого в Драгобычской колонии (Львовская область) предположительно завтра будет доставлено на родину в город Северодвинск Архангельской области.
Похороны погибшего защитника ЛНР запланированы на 29.12.18 в Северодвинске, где живут его родители.
На похороны прибудет и делегация ЛНР с представителями правительства республики, Народного совета и Народной милиции.
Валерий Иванов – доброволец воевавший в составе Народной милиции ЛНР, 02.08.2015 во время обхода линии соприкосновения в районе Станицы Луганской попал в засаду украинской ДРГ и был захвачен в плен.
В декабре 2017 года его фамилия была согласована в списке на обмен в рамках Минских переговора, но в последний момент по поручению Порошенко фамилии двух десятков военнопленных граждан РФ, воевавших добровольцами на Донбассе, были вычеркнуты.
09.12.2018 по сообщению представителей Киева, Валерий Иванов умер в колонии в результате несчастного случая. По заявлению представителей ЛНР, в колонии у Иванова был найден флаг ЛНР, за что он был жестоко избит надзирателями украинской тюрьмы и брошен в карцер, где скончался от полученных побоев.
Метки: Валерий Иванов, ЛНР, Похороны
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