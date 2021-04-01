«Завтра русские войска будут в Киеве». Ситуация для Украины ухудшилась

01.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Ситуация для Украины сегодня еще хуже, чем в 2014 году – Запад уже обложил Россию санкциями, поэтому ей нечего терять в случае, если начнутся полномасштабные боевые действия на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил депутат Верховной рады, экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас иллюзия есть, что есть опция «договориться на условиях Украины» и есть опция «выполнить Минские условия». На самом деле опция такая: «Минские соглашения». Да, там можно некоторые моменты уточнять, смягчать в украинскую сторону или большая война, в результате которой Украина вообще может перестать существовать как государство, по крайней мере, в нынешних границах…

И главное, что в ответ сделает Запад? Ну воевать-то они точно не будут. Ну, введут санкции, но против России и так вот такой перечень санкций – одними больше, одними меньше, вы же понимаете. То есть мы сейчас вернулись, к сожалению, в ситуацию даже не 14-го года, а, может быть, даже хуже.

Потому что в 14-м году, я помню прекрасно март 14-го года, одна из нынешних депутатов от партии Порошенко, которая была в правительстве до этого, на приеме в одном западном посольстве мне прямо говорила: «До входа российских войск в Киев остается 4-5 дней, золотовалютный запас уже вывезен, мы все готовимся к тому, что русские войска завтра будут в Киеве, привезут Януковича». Этого не состоялось, Россия ограничилась Крымом и поддержкой сепаратистов в разных регионах, но прямого наступления не было.

Я чисто как аналитик не исключаю, что если сегодня начнется большая конфронтация на Донбассе в масштабе, сопоставимом событиям 15-го года, то… я могу точно сказать: НАТО воевать точно не будет, особенно сейчас, когда Россия показала за счет введения в строй гиперзвуковых ракет и еще ряда вооружений, что даже без ядерного оружия Россия способна нанести уничтожающий удар по ключевым центрам управления Запада. Рисковать жизнями миллионов собственных граждан ради Украины никто в Вашингтоне не станет, это сто процентов», – заявил Волошин.

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