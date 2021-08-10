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10.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Заявление Лукашенко о Крыме и российских олигархах – троллинг Зеленского» – Климкин

Новости Украины«Хамское заявление» президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он признает Крым после того,...

«Хамское заявление» президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он признает Крым после того, как это сделают все российские олигархи – игра на публику, поскольку ни российские олигархи, ни сам Лукашенко ничего без указания президента РФ Владимира Путина не делают.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что касательно Крыма, он с Путиным уже предварительно договорился, однако сейчас будет пытаться торговаться дальше – что, когда.

Помните, он там говорит, я же якобы готов признать Крым, а вот российские олигархи туда не поставляют продукты. Вы можете себе представить, чтобы в России какие-то олигархи что-то делали или не делали – там всё делается по указке Кремля.

Ну и одновременно он Зеленского троллит – у нас же такая имитация борьбы с олигархами. Есть проект закона, по которому будут назначать заслуженных олигархов, почётных олигархов. Потому троллинг – такой себе», – заявил Климкин.



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