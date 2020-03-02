Заявление Пристайко – сигнал нацистам по разгону шествий 9 мая

02.03.2020, Москва, Вадим Москаленко

Заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко об отказе Киева отмечать 75-ю годовщину Победы над нацистской Германией является для украинских националистов карт-бланшем по срыву любых праздничных мероприятий 9 мая.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Министр иностранных дел Украины, как и другие министры иностранных дел других стран, в соответствии с законами страны и международной практикой, имеет право говорить от всей страны. Именно так поступает, например, министр иностранных дел России.

И министр иностранных дел Украины, на самом деле, выступая, выражает точку зрения от имени страны. Это не просто пошёл, пошутил, и так далее. Его ведь спрашивали не о его личных обстоятельствах. Его спрашивали о том, как будет вести себя государство Украины.

И вот, государство Украина, по словам руководителя внешнеполитического ведомства, не будет отмечать 9 мая.

Я понимаю, что на самом деле, это правда, на Украине большинство людей нормальных, здоровых, будут отмечать этот день. Но это не умаляет того факта, что власть Украины чинит им препятствия и создаёт неопределённость в этом вопросе и поощряет тех самых оголтелых националистов, которые и в прошлый День Победы, и в позапрошлый День Победы, устраивали вакханалии, устраивали издевательства над ветеранами.

Они могут просто сослаться на министра иностранных дел, который сказал: «Мы не празднуем». А те, кто празднует – это, конечно, предатели Украины, а не патриоты», – объяснил Затулин.

Однако, по мнению депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, на Украине творится полнейший кадровый бардак, и министры говорят всё, что думают, вне зависимости от позиции государства.

«Поверьте мне, что у нас не всегда сегодня у министров язык соединён с мозгами. Потому что приходят из ниоткуда и уходят в никуда.

Вы не берите это как позицию государства, потому что у нас «Свадьба в Малиновке». Вы посмотрите этот фильм, и попробуйте спроецировать сегодняшние события. Вот, там можно сказать, что там пан атаман Грициан, или Попандопуло, точно знал, что говорить?», – возмутился парламентарий.

В свою очередь, польский журналист и антироссийский политолог Якуб Корейба назвал происходящие на Украине процессы, такие как отказ от своей великой истории, необходимым условием для вступления в «европейское сообщество».

«То, что любой гражданин Украины может, пока ещё, это праздновать (День Победы – прим. ред.) – это показывает, что Украина пока ещё свободная и демократическая страна.

Но выбор всё равно, рано или поздно, придётся делать. Потому что европейский выбор Украины, и путь в Европу, подразумевает не только определённые реформы, но и некое морально-этическое единство.

То есть, чтобы быть Европой, украинцы должны думать, как мы. А вся Восточная Европа понимает, что 9 мая – это не победа украинского государства. Это победа советской колонии, победа Советского Союза и победа Московской империи. Но это не победа поляков, украинцев, и других людей, которые в эту империю входили.

Мы тоже этот путь прошли, нас тоже заставляли это праздновать. Но нас заставляли дольше, поэтому отходить от этой умственной колонизации они тоже будут дольше», – заявил польский русофоб.