Заявление Зеленского чревато ядерными ракетами США на Украине

21.02.2022  11:40 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

На территории Украины может появиться американское ядерное оружие.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

На территории Украины может появиться американское ядерное оружие. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет...

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Издание напоминает, что в ходе выступления на Мюнхенской конференции президент Владимир Зеленский пригрозил считать недействительным Будапештский меморандум, если Украина не получит гарантий безопасности.

Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, слова которого приводит газета, полагает, что «выход Украины из Будапештского меморандума был бы безумием, и эта идея вряд ли получила бы поддержку хоть одной страны НАТО».

В свою очередь военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков считает, что выход Украины из Будапештского соглашения позволит ей разместить на своей территории ядерные ракеты США.

«Это может стать реальностью. На территории Украины американцы могут разместить ракеты средней и меньшей дальности, которые будут представлять серьезную угрозу для России», – не исключает Сивков.

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