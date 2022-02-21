Заявление Зеленского чревато ядерными ракетами США на Украине

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Новости Украины

На территории Украины может появиться американское ядерное оружие.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Издание напоминает, что в ходе выступления на Мюнхенской конференции президент Владимир Зеленский пригрозил считать недействительным Будапештский меморандум, если Украина не получит гарантий безопасности.

Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, слова которого приводит газета, полагает, что «выход Украины из Будапештского меморандума был бы безумием, и эта идея вряд ли получила бы поддержку хоть одной страны НАТО».

В свою очередь военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков считает, что выход Украины из Будапештского соглашения позволит ей разместить на своей территории ядерные ракеты США.

«Это может стать реальностью. На территории Украины американцы могут разместить ракеты средней и меньшей дальности, которые будут представлять серьезную угрозу для России», – не исключает Сивков.