Заявлением по Крыму Киркоров привел в ярость израильского актера

04.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Выступающие в Европе и Израиле российские актёры, посещавшие Крым после 2014 года, якобы пропагандируют в других странах «оккупацию» полуострова.

Об этом в эфире телеканала «Iton.TV» заявил глава Ассоциации израильских актеров «Маген»‎ Дим Амор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские актёры приезжают в Израиль, Германию, США, Австралию и зарабатывают хорошие деньги, а за эти деньги они осуществляют пропаганду оккупации Крыма», – сказал он.

«Разве то, что Киркоров приезжает в Крым с концертом это пропаганда оккупации?» – спросил телеведущий.

Дим Амор ответил, что сам факт посещения полуострова известными личностями якобы является пропагандой «оккупации».

«Да, потому что Филип Киркоров заявляет, что Крым – это Россия. Крым – это не Россия, и все прекрасно понимают, что Крым – это не Россия. И нужно понимать, что у Киркорова есть большое количество его подписчиков и зрителей, и если они понимают, что ему это можно говорить, если ему можно нарушать международное право, если ему можно въезжать без рабочей визы и зарабатывать на территории другой страны, значит, что это можно всем», – резюмировал актёр.