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04.03.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, ЕС, Косово, Политика, Сербия
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Представитель ЕС: «Нас не устраивает нынешний статус-кво по Косово»


Европейский союз не оставляет попыток добиться от Белграда признания Косово, отторгнутого от Сербии военным путем.

Об этом заявил спецредставитель ЕС по диалогу Белград-Приштина Мирослав Лайчак по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лайчак  заявил, что «государства-члены ЕС не заинтересованы в сохранении статус-кво по Косово и намерены довести процесс диалога между Белградом и Приштиной до успешного завершения, как только обе стороны будут к этому готовы».

При этом он не объяснил, как Евросоюз намерен привести к единому знаменателю полярные взгляды на проблему Белграда и Приштины, когда сербская сторона справедливо считает край своей неотъемлемой территорией, а албанские сепаратисты ни о чем, кроме независимости знать не хотят.

«Страны-члены ЕС ожидают, что диалог между Белградом и Приштиной по всеобъемлющей нормализации отношений между Косово и Сербией и по всем открытым вопросам будет продолжаться конструктивно и добросовестно, – сказал Лайчак. – Члены ЕС также ожидают, что обе стороны выполнят все, что было согласовано в процессе диалога за последние десять лет, включая учреждение Приштиной Содружества сербских общин (муниципалитетов)».

При этом Лайчак допустил возможность, что ради заключения соглашения сделают соответствующие изменения в конституциях, где есть пункты о территориальной целостности.

«Мы информируем страны-члены ЕС о прогрессе обеих сторон. Мы говорим, что всеобъемлющее соглашение о нормализации должно включать все вопросы, включая вопросы прошлого», – отметил Лайчак.


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