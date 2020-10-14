«Здесь мы превращаемся в нацистов» – на марше УПА ошарашили госдеповское радио

14.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Националистические шабаши, вроде проходящего в Киеве «марша УПА» способны сделать из обычного человека оголтелого «патриота».

Об этом «Радио Свобода» заявил участник мероприятия, прибывший специально на шествие из Днепропетровска, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потому что каждый раз, кто бы ни попал на этот марш, ватники становятся патриотами, патриоты – националистами, националисты – нацистами. Каждый продвигается приблизительно на один уровень, на одно звено», – ответил молодой человек на вопрос, чем для него является этот «праздник». .

«Если ты хочешь что-то такое почувствовать, это можно почувствовать разве что на стадионе. Так что всем советую. Почувствовать руку и сердце побратима и «посестры» фактически можно только здесь. Потому всем советую, так как это – инициация на следующий уровень», – сказал националист.

Диалог прокомментировал историк и политолог Владимир Корнилов.

«А вот этот улыбчивый участник «марша УПА» честно объяснил госдеповскому Радио «Свобода», почему он там… Так что всем советую. Потому что это – инициация на следующий уровень», – написал Корнилов.

«И где же вы видели на Украине нацистов? Вот Радио «Свобода» в упор не видит!» – с сарказмом добавил политолог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в ходе этого же марша то же «Радио Свобода» преспокойно транслировала антисемитские призывы участников мероприятия.