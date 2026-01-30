Здесь стало совсем уныло, пора гнать Стармера под зад — бежавший в Британию экстремист Чичваркин
Ситуация с экономикой в Британии стала «совсем унылой» – к этому привела политика нынешней власти во главе с премьер-министром Киром Стармером, которому пора «дать пинка под зад».
Об этом сбежавший в Лондон террорист и экстремист, заукраинский коммерсант и иноагент Евгений Чичваркин заявил в эфире видеоблога The Insider.
«Меня очень не устраивают власти Великобритании. Я надеюсь, что Кира Стармера скоро выкинут под ..опу, как выкинули из того бара, куда он пришёл, где человек всегда голосовал за лейбористов, а потом его просто не пустил и сказал: «Вы продали нашу страну, просто обесценили всё, пошёл вон отсюда».
Вот я надеюсь, что это общество ему именно это скажет. Придут люди не лучше, но во всяком случае, они, может быть, экономику подлечат чуть-чуть, потому что здесь совсем уныло стало», — страдал Чичваркин.
