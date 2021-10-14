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14.10.2021 22:57 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, нацизм, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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«Здесь тебе не Восток, нацист!» – цыгане жестоко и с пристрастием избили боевиков ВСУ

Новости УкраиныВ Киеве представители ромской национальности с пристрастием отлупили ВСУшников за то, что те избивали...

В Киеве представители ромской национальности с пристрастием отлупили ВСУшников за то, что те избивали случайных людей.

Видеозапись стремительно распространилась в сети интернет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видео присутствуют несколько человек: неизвестные цыгане избивают окровавленных ВСУшников. Примечательно, что на кадрах нет группового избиения – каждый ром «общался» со своим «хероем».

«С#ка, б@#дь, пи#@р, г@#@он ты е#@учий! Ходите толпой, людей избиваете? Надел форму – думаешь, царь и бог? Это тебе не Восток, с#ка, не Восток! Мы здесь без оружия, пи#@р е#@учий! На колени!» – кричал взбешенный цыган, периодически нанося удары.

«Буду находить вас и убивать за это, шкуру буду спускать! Людей толпой избиваете, нацисты, надели форму, и всё, думаете? Каждого находить буду, буду уничтожать вас, нацисты. Ты меня услышал? Людей нельзя трогать. Нацист, фашист, с#ка, пи#@рас!» – продолжал воспитывать ВСУшника представитель ромов.

Комментируя инцидент, российский военкор Александр Сладков выразил уверенность, что у людей стало лопаться терпение от выходок националистов и боевиков ВСУ.

«Киев, нацисты. Вот и кровавое похмелье. И это только начало. Скольких людей украинские националисты ставили на колени.  Вот и ответы стали приходить.

Говорили же нацистам: «Не надо»! Не слышали. Говорили – похмелье будет тяжелым – не слышали. Теперь на Украине, тех, что ставили людей на колени, персонально отлавливают и жестоко бьют.

А придет время, придется встретиться с родителями, чьих детей эти «герои» убивали. Будут бить? Нет, будут в землю вколачивать, живьем. Вы, ребята из ВСУ, просто не представляете, как вас ненавидят в Донбассе. Сатисфакция будет», – написал Сладков.

Отметим, что данное взаимное противостояние на Украине только набирает обороты. Ранее на Волыни украинские националисты поставили на колени цыганскую общину за то, что группа её представителей накануне избила АТОшника и сломала ему нос.

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