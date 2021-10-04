На Волыни нацисты поставили на колени цыганскую общину за сломанный АТОшнику нос

04.10.2021 20:53 (Мск), Луцк, Тарас Стрельцов

Новости Украины

В городе Торчин Волынской области Украины группа неизвестных избила экс-боевика «АТО».

Об этом сообщила местная жительница Иванка Улитовская, опубликовав в группе Facebook «Торчин SOS» соответствующее видео, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете видно, как на автобусной остановке происходит массовая драка, в ходе которой несколько людей цыганской наружности избивают стоящего на коленях человека в украинской военной форме.

«Мужчина ждал на остановке маршрутку и разговаривал по телефону. Эти «смельчаки» в сильном алкогольном опьянении начали к нему приставать. Мужчина попросил у них просто отойти, а в ответ получил тяжкие телесные повреждения», – утверждает Улитовская.

Она добавила, к атошнику подоспела подмога, в результате чего завязалась массовая драка. После вызова полиции зачинщики драки убрались.

«Представьте себе, что на месте этого военнослужащего, который не один год был в зоне АТО и защищал наши семьи, может быть ваш папа, или сын, или дочь», – негодовала она.

На избиение атошника последовала быстрая реакция националистов, о чём в своём блоге сообщил главарь подшефной СБУ запрещенной в РФ неонацистской группировки С14 Евгений Карась.

Так, группа радикалов, прибыв к месту жительства цыган, вынудила их встать на колени и долго извиняться перед избитым, перед местными жителями, всеми бывшими и действующими боевиками «АТО» и «ООС». Как сказали националисты, у избитого атошника оказался сломан нос.

Также на колени были поставлены цыганские женщины – вероятно, родные и близкие зачинщиков драки.

«Перед атошниками, я вас прошу, больше такого не будет. Я его предупредила. Я вам клянусь, перед Богом и перед вами, что больше такого не повторится», – причитала одна из женщин.

«Не в просьбе дело. Что вы собираетесь делать за сломанный нос?» – отвечали ей националисты.

Сами же радикалы назвали это линчевание цыган и их близких «убедительной воспитательной работой».

«После непродолжительных переговоров этническим бандитам предложили сдаться добровольно. Цыгане приехали, с ними провели очень убедительную воспитательную работу. После сняли извинения», – хвастался Карась.

После унижений цыган забрали правоохранители – к делу подключилась даже СБУ.

«На инцидент также среагировала Нацполиция и СБУ, очень много силовиков приехали, чтобы забрать бандитов. Цыган забрала полиция, ждем следствия и суд. Также активисты и община внимательно будут следить, чтобы бандитов не отмазали либеральные продажные правозащитники, как это часто бывает», – пообещал нацист.

Отметим, ранее в Тернопольской области толпа молодчиков с битами напала на цыганский табор и сожгла его. Подобные инциденты были во Львове, а также в центре Киева.

В свою очередь, международная правозащитная организация «Amnesty International» даже призывала украинские власти осудить и привлечь к ответственности радикалов, нападавших на нацменьшинства, в том числе цыганской национальности.

Кроме того, ранее в Мониторинговой миссии ООН по правам человека сообщили, что на фоне разгула радикалов Украина становится небезопасным местом уже не только для нацменьшинств, но и даже для простых граждан страны.