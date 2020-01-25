25.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Колониальная демократия, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Зе-банда нанесла оскорбление украинцам

Стремление режима Владимира Зеленского передать все стратегические отрасли Украины под управление западных менеджеров или корпораций – оскорбительное для украинцев свидетельство того, что новая власть считает их ни на что не способными.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр экономики Украины (1997-1998 гг.) Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Очень многих украинцев, и меня тоже, раздражает постоянное подчёркивание, всё время звучит рефреном: «Украинцы не способны управлять своей экономикой, украинцы не способны управлять крупнейшими национальными компаниями, не способны распоряжаться украинской землёй, давайте её тоже продадим иностранцам».

То есть, пришли к власти люди, готовые всё отдать и продать иностранцам. Это совершенно недопустимо, это противоречит национальным интересам.

И каждый новый премьер всё из той же сферы: и железную дорогу отдадим, а «Автодор» вон отдавали», – отметил экономист.

Он раскритиковал инициативу отдать «Укрзализныцю» под иностранное управление.

«Если приватизировать «Укрзализныцю» – это будет большая беда, катастрофа для Украины, этого делать, конечно, нельзя. Этого почти нигде в Европе и в мире нет, а там, где были попытки, как в Британии, это закончилось плохо», – добавил Суслов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть