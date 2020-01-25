Зе-банда нанесла оскорбление украинцам

25.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Стремление режима Владимира Зеленского передать все стратегические отрасли Украины под управление западных менеджеров или корпораций – оскорбительное для украинцев свидетельство того, что новая власть считает их ни на что не способными.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр экономики Украины (1997-1998 гг.) Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень многих украинцев, и меня тоже, раздражает постоянное подчёркивание, всё время звучит рефреном: «Украинцы не способны управлять своей экономикой, украинцы не способны управлять крупнейшими национальными компаниями, не способны распоряжаться украинской землёй, давайте её тоже продадим иностранцам».

То есть, пришли к власти люди, готовые всё отдать и продать иностранцам. Это совершенно недопустимо, это противоречит национальным интересам.

И каждый новый премьер всё из той же сферы: и железную дорогу отдадим, а «Автодор» вон отдавали», – отметил экономист.

Он раскритиковал инициативу отдать «Укрзализныцю» под иностранное управление.

«Если приватизировать «Укрзализныцю» – это будет большая беда, катастрофа для Украины, этого делать, конечно, нельзя. Этого почти нигде в Европе и в мире нет, а там, где были попытки, как в Британии, это закончилось плохо», – добавил Суслов.