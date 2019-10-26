Зе-банда обманула: Обещанного экономического чуда не будет

26.10.2019, Киев, Максим Карпенко

В следующем году уровень жизни украинцев будет таким же, как и в предыдущие несколько лет. Обещанного премьер-министром Алексеем Гончаруком экономического роста не предусмотрено в проекте госбюджета на 2020 год.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил экономический эксперт Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по проекту бюджета на 20-й год, какого-то особого роста доходов населения не будет. Он будет примерно в тех же темпах, что и в последние 3-4 года. И рост пенсий, и рост зарплат – то есть, ничего экстравагантного за последний год, во всяком случае, проектом бюджета, не предусмотрено.

Вообще этот проект бюджета на 20-й год правительство сформировало чрезвычайно просто – взяло бюджет этого года, к каждой статье добавил показатель инфляции, и так вышел проект бюджета на 20-й год.

То есть, структурно проект бюджета на 20-й год – это копия бюджета этого года», – заявил Новак.

«Сейчас очень красивая полукруглая цифра – 25 гривен за доллар. Если бы была соответствующая курсовая стратегия по обеспечению стабильности курса, то можно было бы иметь курс 25 гривен за доллар и на конец следующего года. Но правительство, почему-то, в проекте бюджета на 20-й год сначала заложило 28,2, сейчас мы слышим, что заложат немного более крепкий курс, где-то 27,5-27,2.

Но меня это очень тревожит, потому что это относительно сегодняшнего рыночного курса означает девальвацию гривны на 12-15% всего за год. Что это означает? Если будет такая девальвация гривны, это означает продолжение девальвации наших доходов.

Та тысяча гривен плюс, она ничего не даст, потому что этот плюс съест девальвация гривны и высокие темпы инфляции, которые идут следом за обесцениванием национальной денежной единицы.

Если девальвирует гривна, девальвируют наши доходы, значит, мы сможем меньше потреблять. Это означает сужение, уменьшение внутреннего рынка», – заявил Новак.

Минувшим летом президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию заявлял, что Украина с осени начнёт реформы, в результате которых страна будет развиваться невиданными темпами.