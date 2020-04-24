Зе-Бригада – в сети высмеяли очередную выходку Зеленского

24.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский самолет «Мрия» Ан-225 утром 23 апреля доставил в аэропорт компании «Антонов» в Гостомеле крупный гуманитарный груз из Китая.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Груз предназначен для борьбы с эпидемией коронавируса. Загрузка «Мрии» в этом рейсе составляла 102 тонны и 1200 кубометров.

На аэродроме самолёт торжественно встречал президент Украины Владимир Зеленский с делегацией, что сразу высмеяли в Интернете.

Так, депутат Верховной рады Антон Поляков в своём Telegram-канале опубликовал видеоролик встречи Ан-225 с наложенной музыкой из известного кинофильма «Бригада».

В свою очередь, в анонимном Telegram-канале подивились пафосу организованной украинским президентом встречи.

«Фото дня: Зеленский и члены СНБО встречают самолет «Мрию» с грузом из Китая. Только вот зачем так пафосно?», – написали в соцсети.

Напомним, ранее украинский политолог Юрий Романенко заявил, что крупнейший в мире транспортный самолёт «Мрия», который украинская пропаганда любит преподносить как одно из достижений науки самостийной украинской державы – детище исчезнувшей более развитой империи СССР, а современная Украина не имеет к самолёту никакого отношения.