Признание из Киева: «Мы не имеем к самолёту «Мрия» никакого отношения»

19.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Крупнейший в мире транспортный самолёт «Мрия», который украинская пропаганда любит преподносить как одно из достижений науки самостийной украинской державы, – детище исчезнувшей более развитой империи СССР, а современная Украина не имеет к самолёту никакого отношения.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Юрий Романенко, комментируя восторги в украинских СМИ по поводу задействования «Мрии» для доставки гуманитарной помощи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Прикольно, что самолёт «Мрия» сейчас нарасхват» – и что, что из этого вытекает? Какое отношение Украина имеет к самолёту «Мрия»? Это же не Украина построила. Точно так же, как акведуки все эти, храмы и так далее в Италии построило же не современное итальянское государство, это построила другая цивилизация, по сути.

Так и здесь: мы имеем к «Мрии» такое же отношение, как туземцы, которые съели Кука, к Британской империи. Мы не имеем к «Мрии» никакого отношения, мы не способны построить даже маленький АН-178 в достаточном количестве», – заявил Романенко.

«Что на данный момент удерживает Украину от полного распада?» Советская инфраструктура. Всё, – ответил политолог на следующий вопрос подписчика. – Если бы советской инфраструктуры не было, мы бы уже распались, потому что она создаёт какую-то склейку».

«Плюс у людей ещё есть инерция: многие люди просто думают, что есть государство, и есть люди наверху, которые думают, как всё должно работать, а это – иллюзия. Вот, как только эта иллюзия развеется, всё рухнет», – добавил Юрий Романенко.