Зе-чиновники собрались буханкой хлеба мотивировать украинцев воевать против России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

«Слуги» народа, растратившие остатки уважения украинского населения, позиционируют себя лидерами общественного мнения, в связи с чем заявляют, что 90% украинцев готовы уйти на войну против России.

Отсюда следует, что оставшиеся 10% – это украинские вассалы Запада, которые наживаются на политике стравливания одного народа с другим.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Таким мнением в комментарии «ПолитНавигатору» поделился руководитель движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

«Что же касается украинцев, то, глядя на события в Казахстане, они окончательно убедились в том, что в 2014 году их ловко обманули и цинично использовали, а Россия, которую кураторы выставляют «агрессором», – это миротворец. Одиозные воинственные заявления Зе-чиновников, бесспорно, делаются с подачи американо-британских хозяев, потерпевших поражение в Казахстане, но не оставляющих попыток выиграть главную битву – за Москву. Лживая пропаганда насилия на Украине перешла все границы, а Зе-ЛОМы заигрались в войну настолько, что понятия не имеют, о чём думает нищее население страны», – отметил общественник.

По его словам, люди хотят мира, и просто жить, а не выживать.

«В этом году украинцам предстоит, в прямом смысле слова, большая война с голодом. Ведь в «незалежной» продолжается волна подорожания продовольственных товаров, на фоне мизерных пенсий и зарплат и европейских тарифов ЖКХ. В январе на 10% повышаются цены на хлеб, и это не предел. Пекари ждут дальнейшего стремительного роста стоимости главного продукта. Скачок цен напрямую связан с дорогим газом для пищепрома. Якобы бороться с ценами на еду намерен Кабмин, которым в декабре минувшего года введены ограничения стоимости «голубого топлива» для производителей основных групп продовольственных товаров. На бумаге намерения «незалежного» правительства звучат хорошо, но по факту льготная цена на газ предоставлена далеко не всем предприятиям, большинство из которых терпят убытки. На сегодняшнем заседании Кабмина был расширен список товаров, наценка на которые не должна превышать 10%. Но, как показывает украинская практика, подобные манёвры чиновники совершают для приглушения социальной напряжённости, и они не имеют никакого отношения к реальной борьбе с завышенными ценниками», – подчеркнул Муратов.

Он напомнил, что согласно данным украинского Госстата, за 2021 год инфляция на потребительском рынке Украины за 2021 год составила 10%.

«Это – рекорд с 2017 года. И предпосылок для её снижения в 2022 году нет. Быть может, Зе-чиновники, заявляя о «поголовной готовности» населения к войне против исторической Родины – России, планируют достигнуть уровня зверств гитлеровцев, и, к примеру, поощрять украинцев за убийство своих братьев буханкой хлеба? Как бы жестко это ни звучало, всё к этому идёт», – заключил общественник.