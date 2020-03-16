16.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Зе-депутат хвалится: Отучаю ребёнка от родного русского




Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», бывший топ-менеджер телеканала 1+1 Александр Ткаченко похвалился тем, что в своей русскоязычной семье специально переходит на украинский при общении с ребенком.

«Мой ребенок, которому четыре года, дома общается на украинском, хоть мы преимущественно и русскоговорящие, хотя я учился и в украинской школе. Мы делаем это сознательно для того, чтобы… Не просто это наш выбор, мы могли бы общаться на английском, которым тоже владеем свободно – потому что мы живем в государстве под названием Украина», – заявил Ткаченко в интервью каналу Эхо Киева.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который является фактическим лидером партии «Слуга народа», заявлял, что следующее поколение жителей русскоязычных областей Украины будет ассимилировано и откажется от родного языка в пользу украинского.

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