Зе-депутат обвинил МИД Украины в признании законности базирования ЧФ РФ в Крыму

13.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Харьковские соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, подписанные президентами двух стран в 2010 году, якобы являются предательством Украины, а все, кто участвовал в их подписании, должны предстать перед судом.

Об этом в ходе брифинга заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одиннадцатого марта этого года СНБО рассмотрел вопрос Харьковских соглашений. По завершению этого рассмотрения было заявлено, что Харьковские соглашения являются преступными, и все, кто настаивал на их подписании и реализации этих соглашений, должны ответить по закону Украины.

Хочу сказать, что полностью согласен с этой позицией. Именно Харьковские соглашения стали началом аннексии нашего Крыма», – сказал он.

Также Дунда возмутился «предательской» позицией украинского МИД, который до сих пор пытается вытребовать у России деньги за нахождение Черноморского флота в Крыму уже после 2014 года.

«Но, к сожалению, некоторые наши государственные органы власти выступают с несколько иным заявлением. Как пример – у нас недавно выступил МИД: «За размещение в Крыму Черноморского флота Россия несёт перед Украиной финансовые обязательства. А игнорирование взаимных расчётов создаёт основания для долговых исков».

То есть, Украина сегодня считает, что Черноморский флот РФ находится в Крыму на законных основаниях. Я считаю, что эта позиция МИД бухгалтерская, а не государственническая. И, исходя, из этой точки зрения, они считают, что Харьковские соглашения являются полезными для Украины.

Потому у меня вопрос к МИДу – может, нам необходимо не искать, кто их подписал и делать так, чтобы они отвечали за содеянное? А может, необходимо наградить их героями Украины, если мы считаем, что Харьковские соглашения являются для нас полезными», – возмутился депутат.