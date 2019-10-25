Зе-депутат попал под горячую руку Лукаш и превратился в порохобота-«идиота»

25.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

В студии телеканала «Наш» произошла громкая перепалка между экс-министром юстиции Еленой Лукаш и нардепом от партии «Слуга народа» Василем Моканом.

Конфликт начался с того, что Мокан задал собеседнице вопрос о наличии «российской агрессии» и «оккупации» в Донбассе и Крыму, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы действительно идиот или притворяетесь? Я не знаю, что делает вас идиотом, но это работает. Вы неправильно вопросы задаете. Нужно вопросы так задавать: Кто сдал Крым и почему вы боитесь установить мир?», – резко ответила Лукаш.

Однако депутат провластного большинства лишь настойчиво повторил свой вопрос.

«Слушайте, откуда эти порохоботы взялись? Вы действительно думаете, что я буду отвечать вам на вопросы, которые вам нравятся? Зубы не обломаете? Кто сдал Крым? Ответьте на мой вопрос», – возмутилась экс-министр.

«Я благодарю, у вас ответа нет, значит вы ошибочно считаете, что там гражданская война и России нет», – озвучил свой вывод Мокан.

«Господин Василий, со всем уважением, я сделал вывод, что пять лет прошли даром. Дело в том, что мы все пять лет именно этот тезис слышали: «Чей Крым», – вмешался ведущий Максим Назаров.

«Крым – наш. А вы, похоже, такой же, как Милованов. Наш Крым. Я сейчас чувствую себя в 2015 году, такие же порохоботы попроползали. Соросятник и порохоботник. Он мне сидит: «Чей Крым?», – отрезала Елена Лукаш.

Отметим, что ставший депутатом 9 созыва уроженец Львова Василий Мокан в 2015 году баллотировался в Киевский облсовет от партии «Блок Петра Порошенко», а также являлся помощником-консультантом депутата Верховной Рады от данной партии Артура Палатного.