Зе-депутат: РФ финансирует правду, Украина – никому неинтересный миф

06.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия вкладывает государственные деньги в развитие собственной литературы, которая излагает правду, а Украина – в пропагандистские издания, лежащие мертвым грузом на полках книжных магазинов.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат от правящей фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так политик прокомментировал появившуюся недавно информацию о том, что Украина за бюджетные деньги пополняет библиотечные фонды книгами авторства украинских пропагандистов, террористов и радикалов.

«Я не признаю никакого «русского мира», считаю, что это, в принципе, концепция выдуманная – меня не интересует Россия, но да, действительно, они вкладывают огромные деньги. И, в отличие от нас, они их вкладывают в то, что с практически достоверностью 100% можно назвать правдой. А мы, к сожалению, большую часть этих денег вкладываем в то, что является мифом. То есть, заведомо финансируем проигрышную позицию. Раз.

Второе – как определить, кому-то Лариса [Ницой] нравится, как автор, кому-то не нравится? Есть очень простой критерий – рыночность ее. Если автора покупают, если он читаемый, то мы можем сделать вывод о том, что автор интересует читателя. Если же это «Малая Земля», стоящая на полках, то абсолютно все равно, что стоит на полке мертвым грузом – «Малая Земля» Брежнева или какие-то «Несломленные мураши» Ларисы Ницой. На то и на другое потрачены деньги налогоплательщиков, и эти книги не востребованы», – заявил Бужанский.