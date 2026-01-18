Зе-депутат заподозрил Буданова в полном отрыве от реалий – и пожалел, что проболтался

Назначенный главой Зе-офиса начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (признанный террористом в РФ) врет, когда заявляет, что лишь ничтожный процент украинцев мобилизуют насильно.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на канале LibertyUA заявил депутат ВР Сергей Мазурашу, избранный по одномандатному округу от партии «Слуга народа».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая заметила, что «президент в другой реальности находится», поскольку, по его словам, он понятия не имел, что вокруг него коррупционеры.

«Что мы хотим от президента, например, когда главный разведчик страны, который недавно возглавил офис президента… на днях я видел одно из интервью его, где он говорит, что, у нас полно всяких материалов о “якобы” бусификации, но это на самом деле где-то до 1%», – сказал политик.

На всякий случай он поспешил оговориться, что симпатизирует Буданову.