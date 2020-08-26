Зе-депутатша наглядно показала, что для нее закончилась эпоха бедности

26.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Ольга Коваль пришла в парламент с сумочкой почти за 100 тысяч гривен.

Об этом в своем блоге рассказала парламентский корреспондент Анна Стешенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дорогой аксессуар Коваль продемонстрировала в Раде 25 августа – в тот день, когда парламентарии подняли зарплату украинцам на 277 гривен.

«В руках – очень узнаваемая сумка Louis Vuitton из новой коллекции в модели Georges BB Monogram Empreinte. Такую можно купить хоть сейчас всего-то за $3.650. По среднему курсу – 99.645 в грн. Ну, или за 20 «минималок». К слову, средняя зарплата нардепа не превышает 40 тыс. грн без прогулов и только при исправном нажатии кнопочек. Эпоха бедности закончилась окончательно?», – отмечает Стешенко.

Напомним, что «Конец эпохи бедности» был одним из предвыборных лозунгов ныне правящей партии «Слуга народа».

Ранее с дорогой сумкой в руках в кулуарах Верховной рады засветилась омбудсмен Людмила Денисова.

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