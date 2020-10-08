Зе-грёзы украинских пенсионеров

08.10.2020, Донецк, Алексей Муратов

Украине грозит не просто «черный день», а «черная эпоха», которая уже фактически началась.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет Алексей Муратов, руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Из уст премьера «незалежной» страны и по совместительству одного из главных коррупционеров Дениса Шмыгаля прозвучало едва ли не единственное правдивое изречение: пожилые граждане Украины в ближайшие пятнадцать лет останутся без пенсий. Чтобы не умереть с голоду в старости, «заботливые» укрочиновники рекомендуют потенциальным пенсионерам уже сегодня откладывать деньги на «черный день».

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПЕРВОБЫТНЫМ ИСТОКАМ

Мне кажется, что всей Украине грозит не просто «черный день», а «черная эпоха», и она уже началась. В недалекой перспективе «ненька» превратится в сплошное брошенное село, которых, собственно, и сейчас в «державе» – бесчисленное количество. Зе-управленцы методично возвращают граждан страны к первобытнообщинному строю: образование, наука, медицина и промышленность уничтожены, на смену им придет наскальная живопись и, так сказать, «охота на мамонтов». Деградация в соседнем государстве налицо.

ДЕТИ – НЕ ПО КАРМАНУ

Анонсируя отмену пенсий, Шмыгаль ссылается на неблагоприятную демографическую ситуацию. Политики, которые разделяют и властвуют в постмайданной Украине, сделали все возможное, чтобы убить социальное государство. Молодое население страны вынуждено искать лучшей жизни за границей, а число умерших преобладает над числом родившихся. Бума рождаемости в стране радикалов тоже не предвидится, ведь молодежь понимает, что вырастить и прокормить ребенка в «евроинтеграционном» государстве невозможно. Низкие зарплаты, высокая стоимость жизни, платные детские сады и больницы, поборы в школах: заводить детей большинству украинских граждан не по карману.

Стоит отметить, что с 2014 года «ненька» потеряла более миллиона граждан, которые эмигрировали из страны, чтобы не помереть на руинах «незалежности».

Озабоченный «европейским» будущим Шмыгаль, поясняет, что на налоги одного работающего украинца в скором времени нужно будет содержать двух пенсионеров. Этого Украина себе позволить не может из-за низких зарплат граждан. В то же время, у украинского премьера хватает наглости ставить обнищавшему народу ультиматум, мол, если хотите в старости пенсию, платите сегодня двойные налоги.

Фактически ставленник Зеленского снял с Зе-народников ответственность за грядущий беспредел и подтвердил догадки украинцев, что власть не будет решать проблемы в стране. А зачем? Ведь свою безбедную старость народные «слуги» уже сполна обеспечили благодаря украинской казне и обманутому ими же народу. А как гласит народная пословица, сытый голодному не товарищ.

ЧЕРНАЯ ДЫРА «НЕЗАЛЕЖНОГО» БЮДЖЕТА

Тем временем «дыра» в бюджете Пенсионного Фонда Украины продолжает увеличиваться. Объем непогашенной задолженности Пенсионного фонда перед Единым казначейским счетом достиг уже 13 миллиардов гривен.

Основная причина роста нынешнего дефицита поступлений в ПФУ – повальные принудительные увольнения людей в период действия карантина. Если верить украинскому центру занятости, с января по август 2020 года количество увольнений выросло на 154 процента.

Чтобы сократить количество пенсионеров на Украине, власть со стабильной регулярностью повышает пенсионный возраст. Уже с апреля 2021 года женщины сравняются в правах с мужчинами, и будут выходить на пенсию с 60-ти лет. Украина – эдакий «образец» гендерного равенства.

Ежегодно будут повышаться для украинцев и требования к стажу. До 2028 года каждый второй пенсионер будет выходить на заслуженный отдых уже в 63 или 65 лет, так как пенсионный стаж будет увеличен до 35 лет. А граждане, не имеющие официальных 15 лет трудовой деятельности, вместо пенсии получат дырку от бублика.

РОССИЙСКИЕ ПЕНСИИ

Параллельно с геноцидом стариков, происходящим в «незалежной», в Донецкой Народной Республике, которая находится в условиях непризнанности и блокады, ситуация с пенсионным обеспечением граждан выглядит совершенно по-другому. Наше молодое государство доказывает на деле, что его главная ценность – это люди. Об увеличении пенсионного возраста у нас не ведется и речи. Женщины выходят на заслуженный отдых в 55 лет, мужчины – в 60.

Более того, мы нацелены к 2022 году достичь уровня пенсий Ростовской области России. Первые шаги к этому сделаны в январе текущего года, когда по распоряжению Главы нашей Республики Дениса Пушилина пенсионные выплаты были увеличены на 20 процентов. Далее в ДНР пройдет трехэтапное увеличение пенсий: с 1 января и 1 июля 2021-го, а также с 1 января 2022 года. На каждом этапе выплаты будут увеличены в среднем на 20 процентов.

Как видим, уважение к людям – это фундамент развития Донецкой Народной Республики, а социальная поддержка граждан – наша приоритетная задача. Ну а «социальное государство Украина» уничтожено её же правителями.

ЭКСПЕРИМЕНТ «СЛУГ» НАРОДА

Даже в сегодняшних реалиях, пока в украинской колонии пенсии еще не отменили, люди преклонного возраста не могут выжить на деньги, которыми государство «благодарит» их за долгую и порой изнурительную службу стране. Зверская коммуналка, кощунственные цены на продукты питания и медикаменты ¬– слуги народа проводят над стариками своеобразный эксперимент «Остаться в живых».

Что касается «полководца» власть имущих дармоедов Зеленского, на каждом шагу, балаболящего о том, что Украина – «це Європа», то он осторожно указывает на то, что украинцам не стоит ждать пенсий «европейского уровня». Скоро украинские граждане будут ждать пенсии как у моря погоды.