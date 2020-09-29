Зе-губернатора поймали на кровавом пиаре

29.09.2020, Киев, Игорь Петров

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер не должен был давать каких-либо комментариев по поводу катастрофы АН-26 под Харьковом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявление харьковского губернатора – неправильно. Такая политическая фигура не должна вообще что-то комментировать. Он должен был выразить соболезнование и сказать, что пусть компетентные органы разберутся и что надеется, что это случится как можно скорее.

Вместо этого он начинает озвучивать какие-то версии, СМИ этим версии разносят. Понятно, что его цитируемость повышается, понятно, что это пиар но качество этого пиара не самое высокое», – сказал политолог.

Кучер накануне в интервью журналистам заявил о необходимости проверить действия диспетчера аэродрома. «По той информации, которой я владею, по непонятным причинам был запущен еще один борт, а не принят борт с неисправным двигателем», – сказал губернатор. Чиновник выразил опасения, чтобы при расследовании «не сместились акценты».

Впрочем, слова Кучера как раз можно и расценивать как попытку «сместить акценты» с целью перевести обвинения с поставленного Зеленским армейского руководства на диспетчера. Ведь наблюдатели указывали на то, что потерпевший крушение самолет выработал все допустимые ресурсы, а верхушка ВСУ закрывала на подобную практику глаза, очевидно, занимаясь воровством выделяемых на ремонт денег.