Зе-Кабмин запретил термин «Великая Отечественная война» в нотариальных документах

22.10.2020, Киев, Игорь Петров

Кабинет министров Украины постановил осуществлять замену термина «Великая Отечественная война» на «Вторая мировая», а «инвалид» на «лицо с инвалидностью» в нотариальных документах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Черновик постановления опубликовал в своем телеграмм-канале народный депутат Украины от фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко.

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Ранее отказ от термина «Великая Отечественная война» был закреплен решением Верховной рады. При этом ни один депутат от «оппозиции», присутствующий в зале, не решился выступить против или попытаться сорвать принятие позорного решения.

Накануне представители режима Владимира Зеленского также заявили о предстоящей очистке законодательства Украины от оставшихся со времен УССР упоминаний о Советском Союзе, коммунизме и т.п.