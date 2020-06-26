26.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
нацизм, Политика, Россия
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Зе-команда лижет ступни бандеровцам – политолог


Правящая сегодня на Украине партия «Слуга народа» полностью легла под бандеровцев, надеясь заручиться их поддержкой.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Про фатум [президента] и всё остальное, я даже знаю имя этого фатума, это Игорь Коломойский и США, которые его туда вознесли.

Когда его туда вознесли, ничтожество может что-то и подумало, но его туда возносили именно в этой функции, и вы с этим путаетесь, и будет с вами, не дай бог, то, что произошло с Ириной Верещук [депутатом «Слуги народа», заявившей в интервью львовскому пропагандисту Остапу Дроздову, что Великую Отечественную войну развязали немцы и СССР и пожалевшей, что на Украине недостаточно уважают дивизию СС «Галичина»], которая уже сейчас ползает на пузе перед Дроздовым и старается понравиться националистам, потому что она собралась в мэры Киева», – заявил Куликов, обращаясь к украинским экспертам.

«А националисты должны сказать – о, наша дивчина, наша, хорошо ползает на пузе, молодец, давай продолжай. Вот, ты начала с чего – Советский Союз развязал с Германией войну, правильно, на следующем шаге ты должна будешь сказать, что Бандера и УПА защищали, спасали и они твои герои, и потом ещё список пятьдесят пунктов. И, пожалуйста, лично Дроздову, который тебя за человека не считает, лично Дроздову ты будешь ступни вылизывать, чтобы понравиться – вот, что произошло. Вы не хотите этого видеть, вы это вытесняете всё время, говорите, это не с нами происходит», – добавил политолог.


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