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17.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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Зе-команда мечтает сдаться Путину – Бутусов

Новости УкраиныУкраинское руководство только и ждёт возможности сдаться на милость президента России Владимира Путина, и...

Украинское руководство только и ждёт возможности сдаться на милость президента России Владимира Путина, и сдерживает их от такого поступка только позиция радикально настроенных националистов.

Об этом в эфире телеканала «Espreso tv» заявил близкий к Порошенко и Турчинову главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что украинская власть избрала курс наипростейших решений. И они приняли самое простое решение касательно войны. Победить в войне – это сложное решение. Единственное простое решение прекратить войны – это под видом прекращения огня пытаться сдаться, добровольно отказаться от войны», – сказал он.

Бутусов подчеркнул, что именно активная позиция радикалов, выдаваемая за «общественное мнение», заставила Владимира Зеленского отказаться от капитуляции.

«Ясно, что именно этот сценарий Зеленский пытался реализовать в 2020 году (во время захвата «вагнеровцев» – прим.). К счастью, этого не произошло, потому что много шагов власти, направленных на капитуляцию, привели к падению рейтинга.

И именно из-за сильного падения рейтинга Зеленского он под давлением общественности был вынужден в феврале 2021 года ударить по Медведчуку и российскому влиянию на Украине», – резюмировал националист.



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