Зе-команда на день отменит военное положение – Чаплыга
Киевский режим намерен окончательно превратить избирательный процесс в профанацию.
Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая поинтересовалась, как можно провести выборы во время военного положения.
«Его на день отменят, а потом, чтобы на выборы не ходили, будут повестки раздавать. Вы что, не знаете, как выборы делать? Всё очень просто. Забыли, как было при Порошенко? Чтобы на выборы не ходили, сказали: «В армию заберём». Что не ясно?
Скажите, а у нас есть уже действующий прецедент, когда подконтрольные Украине территории не голосовали, но получили депутатов? Были прецеденты. Ещё вопросы есть как это делается», – сказал политолог.
В студии подчеркнули, что украинское руководство просто воспользуется опытом своих предшественников, и на «нежелательных» территориях будет просто введено военное положение.
«Так и будет. И Западная Украина проголосует за всех», – резюмировал Чаплыга.
Спасибо!
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