Зе-команда на день отменит военное положение – Чаплыга

Вадим Москаленко.  
02.02.2023 12:17
  (Мск) , Киев
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Война, Выборы, Дзен, Политика, Украина


Киевский режим намерен окончательно превратить избирательный процесс в профанацию.

Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский режим намерен окончательно превратить избирательный процесс в профанацию. Об этом в эфире интернет-канала...

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Ведущая поинтересовалась, как можно провести выборы во время военного положения.

«Его на день отменят, а потом, чтобы на выборы не ходили, будут повестки раздавать. Вы что, не знаете, как выборы делать? Всё очень просто. Забыли, как было при Порошенко? Чтобы на выборы не ходили, сказали: «В армию заберём». Что не ясно?

Скажите, а у нас есть уже действующий прецедент, когда подконтрольные Украине территории не голосовали, но получили депутатов? Были прецеденты. Ещё вопросы есть как это делается», – сказал политолог.

В студии подчеркнули, что украинское руководство просто воспользуется опытом своих предшественников, и на «нежелательных» территориях будет просто введено военное положение.

«Так и будет. И Западная Украина проголосует за всех», – резюмировал Чаплыга.

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