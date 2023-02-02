Зе-команда на день отменит военное положение – Чаплыга

Киевский режим намерен окончательно превратить избирательный процесс в профанацию.

Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась, как можно провести выборы во время военного положения.

«Его на день отменят, а потом, чтобы на выборы не ходили, будут повестки раздавать. Вы что, не знаете, как выборы делать? Всё очень просто. Забыли, как было при Порошенко? Чтобы на выборы не ходили, сказали: «В армию заберём». Что не ясно?

Скажите, а у нас есть уже действующий прецедент, когда подконтрольные Украине территории не голосовали, но получили депутатов? Были прецеденты. Ещё вопросы есть как это делается», – сказал политолог.