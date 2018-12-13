У Порошенко ищут возможность и повод продлить военное положение

13.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Исходя из текущих тенденций, сценарий продления военного положения на Украине представляется наиболее вероятным.

Об этом в “Известиях” пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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Он напоминает, что действие военного положения, введенного ранее парламентом в 10 областях, заканчивается 26 декабря и полагает, что киевской власти будет необходимо искать поводы для его продления.

“Так, если по заявлениям Порошенко идет война, то о каком прекращении действия закона идет речь? Конечно, необходимо его продлевать, и, как следствие, ни о каких выборах не может идти и речи”, – пишет Денисов.

Он также ссылается на полученную из Киева информацию, согласно которой, люди, занимающиеся предвыборной компанией Порошенко, ожидают итоговых рейтингов кандидатов в президенты в 20-х числах декабря. Если эти цифры покажут, что значительное сокращение разрыва между действующим президентом и Юлией Тимошенко, то не исключено принятие закона «О выборах в условиях военного положения», а Порошенко и его окружение будут рассчитывать на победу с помощью «мертвых душ» и административного ресурса.

“С учетом всего вышеизложенного сценарий продления военного положения на Украине представляется наиболее вероятным. Причем эту пролонгацию можно осуществлять регулярно, ведь угрозу всегда можно найти. И за ней украинским властям далеко ходить не надо. Война необходима Порошенко, так как проще всего именно так объяснять непрофессионализм управленцев, тотальную коррупцию и позу с протянутой рукой перед западными партнерами, которые, к сожалению, продолжают потакать режиму”, – резюмирует Денисов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, украинский парламент по инициативе Порошенко ввел военное положение в 10 областях.

При этом в Верховной раде не исключают, что военное положение будет продлено после окончания действующего срока.

Также мы сообщали, что президент Порошенко объявил акт войны с Россией.