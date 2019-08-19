«Зе команда» не стремится к миру в Донбассе

19.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Заявления соратников президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют, что новая власть не стремится к скорому завершению конфликта в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политический журналист Вячеслав Пиховшек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я мог бы добавить ещё к очень многим вещам, которые были сказаны в заявлении «Оппозиционной платформы – За жизнь» по поводу Данилюка, но думаю, что психологический портрет этого приживалы, который перепрыгивал от одного начальника к другому, и так достаточно очевиден. Особенно, конечно, меня умилили его слова, что он с мирным планом Медведчука не знаком, но его не поддерживает. Это вам ничего не напоминает? «Не читал, но осуждаю».

Сегодня появилось заявление «ОПЗЖ», которое является реакцией не сколько на Данилюка, сколько на два интервью Разумкова – человека Зеленского, о котором говорят, что он будет работать в Верховной раде на какой-то руководящей должности.

В двух интервью: в русском «Коммерсанте» и в украинском «Новом времени», которое сегодня появилось, он говорит приблизительно одно и то же: что дело установления мира – это длинный процесс, и очень долго объясняет чем-то длину этого процесса. Так вот в этом заявлении сказано: «В своей риторике и действиях Зеленский уже ничем не отличается от предыдущего режима Порошенко», – подчеркнул Пиховшек.

Сказал Пиховшек и о сложной ситуации на религиозном поле Украины.

«Я очень много информации сообщаю по поводу обращений к Зеленскому от верующих. Но, поправьте меня, может я неправ, а был ли хоть один ответ от Зеленского этим верующим? Да, он может, как и в других ситуациях, мурыжить, тянуть резину, делать вид, что никто к нему не обращается.

Знаете, не хочу быть плохим пророком, хотел бы ошибаться, но это до первого крупного конфликта, просто это пока, слава Богу, не произошло, когда Зеленскому придётся определяться со своей позицией, с кем: на стороне он закона, на стороне Конституции, которая гарантирует равные религиозные права всем нам, или на стороне политической или геополитической целесообразности Вашингтона и Константинополя, ну и Епифания, конечно, раз уж он этим занимается. Зеленскому придётся определяться. И отмолчаться во всех случаях, особенно в пиковом случае, в случае крупного социального конфликта, думаю, что у него не выйдет, уверен в этом», – подчеркнул журналист.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», обстановка в Донбассе далека от мирной: украинские военные перебросили к линии соприкосновения на Луганщине запрещённые Минскими соглашениями гаубицы и противотанковые пушки.