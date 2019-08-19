Мрачные прогнозы Бессмертного по Донбассу пока подтверждаются

19.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские военные перебросили к линии соприкосновения на Луганщине запрещённые Минскими соглашениями гаубицы и противотанковые пушки.

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, ВСУ продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств и наращивания военного потенциала в зоне «ООС».

«Разведкой ЛНР отмечено прибытие двух буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» и трёх противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» в район населённого пункта Лисичанск, а также размещение бронетранспортера в районе населенного пункта Станица Луганская», – сообщил Иван Филипоненко.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские силовики разместили бронетехнику на территории частного домовладения в прифронтовом населенном пункте Попасная на Луганщине.

Украинский дипломат Роман Бессмертный накануне признал переброску новых вооружений в Донбасс. «Количество вооружений, боеприпасов методически увеличивается в регионе, идут почти ежедневные поставки», – сказал он, заявив, что наблюдает «предвестник обострения конфликта».