Мрачные прогнозы Бессмертного по Донбассу пока подтверждаются
Украинские военные перебросили к линии соприкосновения на Луганщине запрещённые Минскими соглашениями гаубицы и противотанковые пушки.
Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его информации, ВСУ продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств и наращивания военного потенциала в зоне «ООС».
«Разведкой ЛНР отмечено прибытие двух буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» и трёх противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» в район населённого пункта Лисичанск, а также размещение бронетранспортера в районе населенного пункта Станица Луганская», – сообщил Иван Филипоненко.
Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские силовики разместили бронетехнику на территории частного домовладения в прифронтовом населенном пункте Попасная на Луганщине.
Украинский дипломат Роман Бессмертный накануне признал переброску новых вооружений в Донбасс. «Количество вооружений, боеприпасов методически увеличивается в регионе, идут почти ежедневные поставки», – сказал он, заявив, что наблюдает «предвестник обострения конфликта».
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