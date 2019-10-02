Зе-команда обзавелась «карательным органом»

02.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Верховная Рада приняла новый вариант закона о Нацсовете по ТВ и радиовещанию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это проект закона, который позволяет сделать невозможной ситуацию, в которой Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания не сможет работать. В Нацсовете восемь членов, скоро у трёх, избранных парламентом, заканчивается срок пребывания в Нацсовете. Мы предлагаем механизм, который позволит до проведения конкурса продолжить работу этого важного органа», – сказал народный депутат «Слуги народа», экс-гендиректор телеканала «1+1» Александр Ткаченко.

Однако с резкой критикой законопроекта выступил депутат от «Оппоблока» Юрий Павленко, который напомнил, что Нацсовет пытается лишить лицензии телеканалы, контролируемые политиком Виктором Медведчуком.

«К сожалению, данным законопроектом не решается данная задача. Не то что не улучшается процедура увольнения и назначения, а наоборот – конституционный, независимый орган, которым является Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, который должен помогать формировать полноценное информационное пространство, превращается в карательный орган в руках власти, который будет закрывать любые неугодные СМИ. Орган, который будет, в предлагаемых условиях, фактически, монопольным в руках одной политической силы», – возмутился парламентарий.