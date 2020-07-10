Зе-команда перешла на дворовой блатняк
И сам президент Украины Владимир Зеленский, и его окружение соответствуют самым низким дворовым стандартам.
Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии киевскому журналу «Новое время» высказал креативный директор агентства Tabasco Александр Смирнов, давая оценку скандальным фразам представителей Зе-команды о «корабельной сосне» в адрес женщины и «засранцах- дальнобойщиках», о чем заявил сам президент.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Язык власти показывает только одно — культурный уровень говорящих. Есть фасад, а есть искренность и расслабленность, которая вырывается наружу и показывает, что базовая прошивка ребят отвечает самым низким дворовым стандартам. Ведь в обсуждаемых примерах мы наблюдаем не узкопрофессиональный арго, а самый банальный низовой «базар» дворового отребья», – сказал собеседник издания.
Он сомневается, что люди такого «низкого качества», могут формировать повестку и смыслы, которые отвечают высоким запросам украинцев.
«И если уровень окружения Януковича был тюремной романтикой, то здесь мы видим подражающий ей дворовой блатняк», – считает Смирнов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.