Зе-команда перешла на дворовой блатняк

10.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

И сам президент Украины Владимир Зеленский, и его окружение соответствуют самым низким дворовым стандартам.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии киевскому журналу «Новое время» высказал креативный директор агентства Tabasco Александр Смирнов, давая оценку скандальным фразам представителей Зе-команды о «корабельной сосне» в адрес женщины и «засранцах- дальнобойщиках», о чем заявил сам президент.

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«Язык власти показывает только одно — культурный уровень говорящих. Есть фасад, а есть искренность и расслабленность, которая вырывается наружу и показывает, что базовая прошивка ребят отвечает самым низким дворовым стандартам. Ведь в обсуждаемых примерах мы наблюдаем не узкопрофессиональный арго, а самый банальный низовой «базар» дворового отребья», – сказал собеседник издания.

Он сомневается, что люди такого «низкого качества», могут формировать повестку и смыслы, которые отвечают высоким запросам украинцев.

«И если уровень окружения Януковича был тюремной романтикой, то здесь мы видим подражающий ей дворовой блатняк», – считает Смирнов.