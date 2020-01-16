Зе-команда пошла на русофобский компромисс с Порошенко

16.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Принятием в Верховной раде нового закона о полном среднем образовании президентская партия «Слуга народа» лишь создала видимость уменьшения прессинга власти в отношении русскоязычного населения, попытавшись, таким образом, достигнуть компромисса с националистически настроенными политическими оппонентами и слоями общества.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал известный российский журналист и военкор Андрей Бабицкий.

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«Это некоторое отступление от курса на полную украинизацию, которую должен был реализовать принятый при Порошенко закон об образовании, когда фактически устанавливалось тотальное господство украинского языка.

Здесь хотя бы возвращают 20% преподавания на русском в русскоязычных школах. При Порошенко это было невозможно, поэтому это такой компромиссный шаг.

Но такой компромисс крайне слабый и ничего не решающий, поскольку мы знаем, что для большого числа граждан Украины русский язык является родным, и конечно они хотели бы связывать будущее своих детей, прежде всего, с осознанием русского языка, а не украинского.

Поэтому предвыборный призыв Зеленского взять под защиту русский язык очень смешно реализуется в виде малозначимых и ничего существенно не меняющих уступок», – пояснил он.

При этом эксперт отметил, что выставлявшие себя защитниками русскоязычного населения депутаты «Слуги народа» Александр Дубинский и Максим Бужанский, поддержав данный закон, пролили свет на «принципиальность» своей позиции по данному вопросу.

Понятно, что «Оппоплатформа» воздержалась, потому что для них это не компромисс, а легкая корректировка прежнего курса при сохранении его основных позиций. Все равно русский язык фактически полностью изгоняется из школьного образования.

А другие «защитники» русского языка считают, что эти уступки крайне важны, хотя, почему они важны и как способны изменить общую ситуацию, – понять невозможно», – резюмировал Бабицкий.